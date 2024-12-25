Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü Resmi Gazete'de Kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsünün kurulmasına ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen bu yeni düzenleme, nüfus politikalarının bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve etkin bir şekilde uygulanmasını hedefliyor. Bu amaçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı içerisinde Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu.

Kurulun Yapısı ve Görevleri

Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında; Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı gibi önemli isimlerden oluşacak. Cum Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı durumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kurula başkanlık edecek.

Kurul, yılda iki kez toplandıktan sonra gerektiğinde daha sık toplanabilecek. Toplantılara bakanlar, kamu görevlileri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversite temsilcileri de davet edilebilecek. Kurul, ayrıca, belirlenen eylem planları doğrultusunda komiteler ve çalışma grupları kurma yetkisine de sahiptir.

Kurulun Temel Görevleri

Kararnamede, kurulun görevleri arasında şunlar bulunuyor:

Nüfus politikalarının koordinasyonunu sağlamak

Kurumlar arasında işbirliğini sağlamak

Nüfus politikalarına yönelik etki analizleri yapmak

Demografik değişimlerin nedenlerini incelemek

Aile yapısının güçlendirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirmek

Eylem planının uygulama sonuçlarını değerlendirmek

Aile Enstitüsü'nün Kuruluşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan diğer bir kararnamede ise Aile Enstitüsü kuruldu. Bu enstitü, aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları için politika geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmayı hedefliyor.

Aile Enstitüsü, sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık ile sertifika programları, seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenleyecektir.