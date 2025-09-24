Nuh Yılmaz: İsrail'in Filistin'e Karşı Savaş Suçları Tehlikeli Şekilde Tırmandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde düzenlenen ve "Filistin sorunu da dahil Orta Doğu'daki durum" başlıklı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı temsilen konuştu.

İİT'nin ortak görüşü ve sahadaki iddialar

Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin ortak görüşlerini aktararak, İsrail işgal gücünün Filistin halkına ve insanlığa karşı işlediği savaş suçlarının tehlikeli bir şekilde tırmandığını belirtti.

Konuşmasında Yılmaz, İsrail'in eylemlerini şu ifadelerle tanımladı: "Etnik temizlik, yasa dışı abluka, açlığın bir savaş aracı olarak kullanılması, sömürgeci yerleşim ve apartheid politikaları, yerleşimci sömürgecilik ve terörizm eylemleri, toprak müsaderesi ve ev devri, İslami ve Hristiyan kutsal alanlarına saldırılar da dahil, soykırım eylemleri ve insanlığa karşı suçlar" ve bunun Kudüs'teki tarihi statükonun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanına sunulan dava ve BMGK'ye çağrı

Yılmaz, 25 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, İsrail'in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanına (UAD) sunulan davanın önemini yeniden teyit ettiğini aktardı.

Yılmaz ayrıca, "Bu nedenle, Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'i bu soykırım eylemlerinden sorumlu tutmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz." dedi ve bu önlemler arasında özellikle kan dökülmesini durdurmak ve Filistin halkının korunmasını sağlamak amacıyla 7. madde kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasının yer aldığını kaydetti.

Yeniden yapılanma, yeniden yerleşim ve iki devletli çözüm

Nuh Yılmaz, Gazze Şeridi'nde erken toparlanma ve yeniden yapılanmaya olanak sağlamak, zorla yerinden edilmeyi reddetmek ve Filistin halkının topraklarında kalmasını güvence altına almak amacıyla Arap İslam İşbirliği Teşkilatı yeniden yapılanma planının acilen uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün 12 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda "ezici bir çoğunlukla" kabul edilmesini içeren New York Deklarasyonu'nu memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda atması gereken adımları değerlendirirken, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için Güvenlik Konseyi'nin görevlerini üstlenmesinin zamanının geldiğini ve Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olarak kabul edilmesinin de değerlendirilmesi gerektiğini yineledi.