Nuh Yılmaz ve Aleksander Lavrentiev'den Suriye Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki Suriye politikaları ele alındı.

Görüşmenin Detayları

Bakanlık, görüşmeye ilişkin olarak resmi X sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile bir araya geldi. İlgili kurumların temsilcilerinin de katıldığı bu istişarede, Suriye'ye dair çeşitli konular tartışıldı."