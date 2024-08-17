Nükleer Güç Santrallerinde Tehdit: Rosatom Uyardı

Rosatom'dan Kritik Açıklama

Rusya'nın resmi nükleer enerji kuruluşu olan Rosatom, Ukrayna'nın saldırıları neticesinde Zaporijya ve Kursk bölgelerindeki nükleer güç santralleri çevresindeki durumun giderek daha tehlikeli hale geldiğini duyurdu.

Yönetimden Görüşme Detayları

Rosatom'un yaptığı açıklamada, Aleksey Likhachev liderliğindeki kurum ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine yer verildi.

Bu görüşmede, Zaporijya ve Kursk'taki nükleer santrallerin durumu üzerinde durularak, Likhachev’in bu iki santralin çevresindeki tehditlerin artmaya devam ettiğini belirtmesi dikkat çekti.

Saldırılar ve Güvenlik Tehditleri

Rosatom, Ukrayna'nın her iki nükleer santrale yönelik birçok saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu eylemler yalnızca nükleer santrallere doğrudan bir tehdit oluşturmuyor, aynı zamanda UAEA'nın nükleer güvenlik anlayışına da zarar veriyor" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Uyarılar

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirmeye hazırlandığı yönünde bilgilere sahip olduklarını aktardı ve böyle bir durumda "sert bir yanıt" verileceğini belirtti.

Çatışmalar ve Suçlamalar

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde, o tarihten bu yana topçu atışları ve insansız hava araçları kullanılarak saldırılar yapılıyor. Bu süreçte Ukrayna ve Rusya, saldırılar konusunda birbirlerini suçlamaya devam ediyor.

Kursk bölgesinde ise, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan itibaren başlattığı saldırılar sonucu iki ülke arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.