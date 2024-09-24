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Nükleer Patlamalarla Gök Taşlarının Yörüngesi Değiştirilebilir

ABD'li bilim insanları, nükleer patlamalarla gök taşlarının yörüngesini değiştirebileceklerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:59
Nükleer Patlamalarla Gök Taşlarının Yörüngesi Değiştirilebilir

Nükleer Patlama ile Gök Taşları Saptırılabilir

ABD'li bilim insanları, Dünya için tehdit oluşturabilecek gök taşlarının, yanlarında gerçekleştirilecek bir nükleer patlama ile tehlikeli yörüngelerden kurtarılabileceğini ortaya koydu. Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan Dr. Nathan Moore, gök taşlarının yörüngesinin değiştirilmesine yönelik bu deneyin detaylarını paylaştı.

Deneyin Temel Amaçları

Deneyde, nükleer patlamanın meydana getirdiği yüksek ısı ile asteroitin yüzeyinin on binlerce derece yükselerek gök taşının rotasını değiştirebileceği düşünüldü. 20 mikrosaniye süren deneyde, yapay bir asteroidin parçaları, nükleer patlamalardaki X-ışını darbelerine maruz bırakıldı. Bu darbeler, malzemeyi yerinde tutan destekleri ortadan kaldırdı ve hızla buharlaşarak genişleyen bir gaz bulutuna yol açtı. Sonuç olarak, yapay asteroit parçaları yaklaşık 320 kilometre saat hızla hareket etmeye başladı.

Buharlaşma ile İtiş Etkisi

Dr. Moore, buharlaşan malzemenin bir tarafa doğru püskürmesi sonucunda asteroitin ters yöne itilerek yörüngesinin değişebileceğini belirtti. Bunun, gök taşlarını yönlendirmek için bir tür "roket etkisi" oluşturduğunu ifade etti.

Daha Etkili Yöntemler

Araştırmada, bu nükleer yönteminin, klasik "Rockete vurmak" tekniğinden daha etkili olduğu vurgulandı.Nükleer patlama yöntemi sadece 4 kilometre çapındaki asteroitler için etkili olarak belirtilirken, daha büyük örnekler için yönlendirme süresi olan durumlarda kullanılması önerildi.

Kendi Yöntem Tercihleri

Bazı bilim insanları, yeterince zaman olduğunda, tehlikeli gök taşlarını yönlendirmek için kinetik çarpma yöntemlerinin tercih edilmesini öneriyor. Örneğin, NASA, 26 Eylül 2022'de 'DART' programı kapsamında, 'Dimorphos' asteroidine çarptırdığı uzay aracı ile yönlendirme sağlamıştı.

Bu sonuçlar, nükleer patlamanın gök taşları üzerindeki etkilerini vurgularken, farklı yönlendirme tekniklerinin birbirleriyle yarıştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

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