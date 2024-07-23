Numan Kurtulmuş: Kıbrıs Türk Halkı Asla Yalnız Bırakılmayacak

Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sempozyum Detayları

İstanbul Üniversitesi ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen sempozyuma, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı etkinliklerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını vurguladı.

Kıbrıs'ın Stratejik Önemi

Kurtulmuş, Kıbrıs'ın stratejik önemine dikkat çekerek, "Kıbrıs Adası, tarih boyunca dünya devletlerinin ilgi odağı olmuş bir mücadele merkezi olmuştur." dedi.

Kıbrıs Türk Devleti'nin Geleceği

Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk Devleti'nin varlığı kıyamete kadar devam edecektir. Uluslararası alanda Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliği için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Rolü

TBMM Başkanı, "Kıbrıs'taki Türk varlığının korunması için Türkiye Cumhuriyeti, her zaman teminat olacaktır." sözleriyle Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına olan bağlılığını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Sempozyum öncesinde Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini dile getirdi ve Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.