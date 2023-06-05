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Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı görevine aday gösterildi!

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Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı görevine aday gösterildi!
AKP ve MHP Grubu üyelerinin Meclis Başkanlığı görevine İstanbul Milletvekili olan Numan Kurtulmuş'u aday gösterdiği bildirildi. Parlamentoda ilk oylamanın 7 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

AKP ve MHP Grubu tarafından TBMM'ye Başkan adayı İstanbul Milletvekili olarak seçilen Numan Kurtulmuş'un gösterildiği öğrenildi.

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Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı görevine aday gösterildi

Genel Kurul, 7 Haziran'da Geçici Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığı ile birlikte toplanacak. eni Parlamento Başkanı'nın ilk seçimi gizli oyla yapılır. Sonuç alınamazsa ilk iki oylamada 400 oyla, üçüncü oylamada ise 301 kabul oyu ile başkan seçilir.

Üçüncü oylamanın sonunda şayet salt çoğunluk sağlanamaz ise en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır ve en çok oyu alan üye Başkan seçilecek. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, başkan ilanından bir hafta sonra atanır.

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