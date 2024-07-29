Numan Kurtulmuş'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Yanıt

Numan Kurtulmuş'tan Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan tartışmalı bir paylaşım hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Katliamlarına Dikkat Çekti

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Duruşu Değişmeyecek

TBMM Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"