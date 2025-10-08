Nur Sürer: 'Hayatım ve Sinema' söyleşisinde sinema serüveni

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:25
Oyuncu Nur Sürer, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)'ın 66. yıl sezon açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hayatım ve Sinema" söyleşisinde sinemaseverlerle buluştu.

Derneğin Beyoğlu'ndaki merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Sürer, yoksul bir ailede büyüdüğünü ve annesinin yetişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

"Bereketli Topraklar Üzerinde" ile sinemaya başlangıç

Erden Kıral yönetmenliğinde ve Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmiyle sinemaya adım attığını söyleyen Sürer, bu filmin kariyerinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

Sürer, filmde rol almasının öyküsünü şöyle anlattı: "Tuncel Kurtiz, İsveç'ten Türkiye'ye gelmişti. Onunla tanıştık ve ben ona, 'Ağabey, bu filmde iyi oyuncular olsun.' diyordum. ... Böylece film, kadın oyuncusuz kaldı. Tuncer buna çok sinirlendi ve 'Bu rolü Nur oynayacak.' dedi. Ben de ona, 'Nur kim?' sorunca, 'Sen oynayacaksın!' dedi. Sinema hikayem böylece başlamış oldu. Bundan dolayı Erden Kıral'ı ve Tuncer ağabeyi hayatım boyunca hep minnetle andım."

Sürer, çekim sırasında ilk defa duyduğu "stop" sözcüğü ve Erden Kıral ile Tuncel Kurtiz'in tebriklerinin kendisi için dönüm noktası olduğunu, filmin daha sonra birçok ödül aldığını fakat 12 Eylül nedeniyle filmi yıllar sonra izleyebildiğini aktardı.

Sanatsal seçicilik ve sinemaya bağlılık

Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanmış olan Sürer, sinema yolculuğunda şanslı olduğunu söyleyerek, set koşullarının eskiden zorlu olduğunu anlattı. "Benim sinemaya başladığım zamanlarda sette 16 kişiyle çalışırdık. Çektiğimiz filmlerin bazıları da sansüre takılırdı." dedi.

Sürer, hikayesi iyi olan yapımlarda yer almak için mücadele ettiğini ve bu nedenle bazı teklifleri reddettiğini belirterek, "Oynadığım filmlerde elimden geldiği kadar seçici olmaya çalıştım. Diziler için de aynı hassasiyeti gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatına dair duygularını ise şu sözlerle özetledi: "Kendimi sinemanın içinde inanılmaz derecede bağımsız hissediyorum. Bu benim için çok önemli." Ayrıca Onat Kutlar'ın kendisi hakkında yazdığı övgü dolu yazının, yaptığı işin doğruluğunu teyit ettiğini ve sinemanın hayatındaki en kıymetli hediye olduğunu söyledi.

İFSAK etkinlik takvimi

İFSAK tarafından düzenlenen ve "Gençlere Açık Çağrı" sergisiyle başlayan etkinlikler 11 Ekim'e kadar sürecek. Programda öne çıkanlar şunlar:

Bugün: Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük ile "Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar" paneli.

9 Ekim: Barbaros Kayan moderatörlüğünde "İlham Veren Portföyler" programı.

10 Ekim: Gülbin Özdamar Akarçay ve Ezgi Bakçay ile "Görme İdeolojileri ve Fotoğraf" paneli.

11 Ekim: Taylan Bağcı ile "Pinhole Workshop"; yönetmen Coşkun Aşar'ın katılımıyla "Koudelka Aynı Nehirden Geçmek" filminin gösterimi ve ardından Aşar ile söyleşi; etkinlik haftası Agop Ezgilioğlu ile Beyoğlu'ndan Karaköy'e gece fotoğrafı gezisiyle sona erecek.

Etkinlikler, İFSAK'ın 66. yıl programı çerçevesinde sinema ve fotoğraf dünyasını bir araya getirmeye devam ediyor.

