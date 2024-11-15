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Nurdağı'nda 65 Köy Evine Anahtar Teslimi Yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Nurdağı'nda 65 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:09
Nurdağı'nda 65 Köy Evine Anahtar Teslimi Yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 65 köy tipi kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

İlçe merkezindeki afet konutlarının inşası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen köy evleri inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Depremlerde ciddi hasar gören Nurdağı’nın kırsal kesimindeki Çakmak Mahallesi'nde yeni yapılan evlerin anahtarları, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından 85 yaşındaki Bekir Çınar ve 80 yaşındaki Fehime Karakeçili'ye teslim edilerek hayırlı olsun dileğinde bulunuldu.

Kaymakam Erciyas, yaptığı açıklamada ilçedeki toplam hak sahibi sayısının 5 bin 900 olduğunu belirterek, kırsalda yapılacak köy evi sayısının 1600 olduğunu, bunlardan 600'ünün tamamlandığını ve 400'ünün ise anahtar tesliminin gerçekleştirildiğini ifade etti. "Hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olsun. Planladığımız konutlar, 2025 yılı sonuna kadar bitecek. Tüm hak sahibi vatandaşlarımız bu tarihe kadar yerleşmiş olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yıldırır ise, 6 Şubat depremlerinin ardından Nurdağı’ndaki yaraları sarmaya devam ettiklerini ve bu süreçte kendilerine destek olanlara minnettar olduğunu kaydetti. Anahtarını teslim alan Reşit-Zekiye Aras çifti, kışı yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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