Nurdağı'nda deprem konutlarında son kalıp davul zurna eşliğinde yerine kondu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, rezerv alanında yapımı süren konut projesinin son kalıbı törenle yerine kondu.
Çalışmalar ve tören
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede, TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.
Atatürk Mahallesi'nde inşası devam eden 4. Etap Rezerv Alanı, 848 konut ve 304 iş yerinden oluşuyor. Projenin son kalıbı yerleştirilirken işçiler, kule vincine Türk bayrağı asarak kalıbı davul zurna eşliğinde yukarı çekti.
Şantiyede ortaya çıkan bu görüntüler, bölgedeki yeniden inşa sürecinin hızla ilerlediğine işaret etti.
