Nurdağı’nda Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Uçtu — Kaza Kamerada

Gaziantep Nurdağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçtuğu kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı; 1 ölü, 3 ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:31
Nurdağı’nda tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlandığı kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra ilçenin kırsal Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazaya karışan aracın sürücüsü E.Y. (59) idaresindeki 21 UB 770 plakalı minibüstü kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada Emine Y. (55) hayatını kaybederken, sürücü E.Y. ile araçtaki R.K. ve F.Y. ağır yaralandı.

Kaza anına ait cep telefonu görüntülerinde, bölgedeki yoğun trafikte araçların güçlükle ilerlediği ve minibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip şarampole uçtuğu anlar yer alıyor. Görüntülerde yaşanan panik ve diğer araçlardaki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

