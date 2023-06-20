Nuri Alço, Haliç'ten atlamak üzere olan genci intihardan vazgeçirdi!

Haliç Köprüsü'nde bugün bir intihar girişimi gerçekleşti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, löprüden geçtiği sırada kalabalığı fark etti ve hemen arabasını durdurdu.





Ünlü oyuncu, köprüde intihar girişimi olduğunu anladı ve hemen intihar eden gencin yardımına koştu.

"İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ"





Köprüde kendisine yardım etmek isteyen vatandaşların 'Dur' ihtarlarına aldırış etmeyen gençle görüşen Nuri Alço, uzun uğraşlar sonucunda genci demir parmaklığın diğer tarafına geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla köprünün üstüne götürülen genç kendisini ikna ederek ölümden döndüren ünlü oyuncunun boynuna sarıldı.





Haliç Köprüsü'nden yaşanan intihar girişimi olayı orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.