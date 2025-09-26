Nuri Aslan Adliyede İfade Verdi: Güvenlik Tartışması Soruşturması

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:18
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Adliyede İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Aslan hakkında adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla işlem yapılmaya devam ediliyor.

Aslan ifadesinde, olay günü kurum çalışanlarının gözaltı sonrasında adliyeye sevk edildikleri süreci takip etmek ve bilgi almak amacıyla adliyeye gittiğini belirtti. Bir kamu kurumu başkan vekili olarak kurum çalışanları hakkında bilgi almaya çalışmanın görevi ve sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Aslan, "Adliye girişinde ve koridorlarında güvenlik görevlileriyle aramızda kısa süreli bir sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir görevliye yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır." savunmasını yaptı.

Aslan, güvenlik görevlilerinin görevini engellemediğini, o günkü ziyaretinin sadece arkadaşlarını görmeye yönelik olduğunu ve bu hareket ile sözlerinin herhangi bir suç veya olayla illiyet bağı bulunmadığını kaydetti. Sorgusunda üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu kabul etmedi.

Ne olmuştu?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin 26 Mayıs'taki sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Başsavcılık Aslan hakkında, adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

