Nuri Demirağ Havaalanı Yeniden Hayat Buluyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılmış olan ilk yerli ve milli uçağın iniş hazırlamış olduğu havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü.

Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk havaalanlarından biri olan bu alan yeniden hayat buluyor. 200 dönümlük arazi üzerine yapılmış olan havaalanında yenileme çalışmaları devam etmekte. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Nuri Demirağ'ın havaalanını ilk olarak açmak istediklerinden bahsederek, “Uçaklar Yeşilköy Havalimanı'nda yapılmış ve sonra buraya gelmiş. Buradaki çocukları oraya götürüp pilot olarak yetiştirmiş. Burada da kendine göre bir havaalanı oluşturmuş. Nuri Demirağ 1930'lu yıllarda bunları insanlar hayaller kursunlar, uçmayı hayal etsinler diye yapmıştır. Bugün Sivas'taki havaalanının adı Nuri Demirağ Havaalanıdır. İsmi ile yaşatılmış ve gerçekten de Türk Havacılığına da çok fazla emekler vermiştir.

Divriği'deki havaalanının önemi ise o dönem içerisinde ilçeler arasında Türkiye'de havaalanı olmamasıdır. Divriği'deki insanların ileri görüşlü olduğunu ve İstikbal göklerdedir sözünün ne kadar doğru olduğunu gösterir. Havaalanının açılması ile turizm, kent ve moral açısından da önemlidir. Havaalanı açıldığında Teknofest'i davet edeceklerini belirten Gök, burada pilotlar için de eğitim uçuşları yaptırmayı, pilot okulu eğitmenliği de düşündüklerini ifade etti.