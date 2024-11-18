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Nuriddincan İsmailov, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Özbekistan Yasama Meclisi, Nuriddincan İsmailov'u Başkan olarak yeniden seçti. Seçimlerden sonra parlamentonun ilk toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:58
Nuriddincan İsmailov, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Özbekistan'da Yasama Meclisi Başkanlığı Seçimi Tamamlandı

Özbekistan Parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisi, Nuriddincan İsmailov'u yeniden başkan seçti. 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, 150 üyeden oluşan meclisin ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Yapılan oylama sonucunda, siyasi parti liderlerinin ortak kararı doğrultusunda Halk Demokrat Partisi'nden Nuriddincan İsmailov, Yasama Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi.

Seçimlerin Önemi Vurgulandı

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, toplantıda yaptığı konuşmada, her seçimin devlet ve toplum için önemli bir siyasi süreç olduğunu belirtti. Özellikle günümüzün gergin ve tehlikeli ortamında böylesine siyasi etkinliklerin gerçekleştirilmesinin büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. Aynı zamanda, seçimlerin sakin bir ortamda gerçekleşmesinin ülkede huzur ve istikrarın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, halkın yüksek güven duygusuyla parlamentoya seçilen milletvekillerini tebrik ederek, yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yapılan bu seçimin önemine dikkat çekti. Ayrıca, son yıllarda siyasi bilincin gelişimi ve siyasi partilerin toplumdaki rolünün artmasının, ç çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemi ile seçimlerin düzenlenmesine zemin hazırladığını vurguladı.

Seçim Sonuçları

Özbekistan'da geçen ay gerçekleştirilen genel seçimlerde oyların %42,7'sini alan Liberal Demokrat Parti, 150 sandalyeli Yasama Meclisi'nde 64 sandalye kazanarak zafer elde etti. Diğer partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde: Milli Yükseliş Demokrat Partisi %19,3 (29 sandalye), Adalet Sosyal Demokrat Partisi %14 (21 sandalye), Halk Demokrat Parti %13 (20 sandalye), ve Özbekistan Ekoloji Partisi %10,7 (16 sandalye).

Nuriddincan İsmailov, 1959 doğumlu olup, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan parlamento seçimleri sonrası iki kez Yasama Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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