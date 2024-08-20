Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın Temeli Atıldı

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni Göz Kamaştırdı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Bakan Kacır'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kacır, törende yaptığı konuşmada, "500 milyon liralık yatırım hedefi ile gerçekleşecek olan bu tesis, Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu yatırım, 150 kişilik yeni istihdam sağlanmasına katkıda bulunacak," şeklinde belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin üretim kabiliyetinin arttığına ve ülkenin dış pazarda karşılaştığı zorlukları aşacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde %5,7 büyüdüğünü ve bu büyümenin sürdürülebilir olacağına vurgu yaptı.

Yatırım İkliminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Kacır, yatırımcı dostu politikalarla sektörün reformlarını hızla uygulayacaklarını ifade ederken, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim altyapısının geliştirilmesinde kararlı olduklarını belirtti. Bu bağlamda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı ile stratejik yatırımların destekleneceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat da Müşteri Hizmetinde

Ticaret Bakanı Bolat, bu fabrikanın 1,5 yıl içinde tamamlanacağını ve Ankara'nın sanayi alanındaki önemini vurguladı. Bakan Bolat, Türkiye'nin 21 yılda ekonomisini 5 kat arttırdığını hatırlatarak, sanayi üretiminin ve ihracatın büyüme süreçlerinde kritik rol oynadığını dile getirdi.

Yıllık 5 Milyon Metrekare Üretim Kapasitesi

Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, yeni fabrikanın 25 bin metrekare alan üzerinde inşa edileceğini ve yıllık 5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olacağını belirtti. Bu yatırım, hem prefabrik hem de ihracat alanında Türkiye'nin gücünü artıracak.

Temel atma aşamasının sonunda, Bakan Kacır ve Bakan Bolat, ortak butona basarak bu süreçteki ilk adımı attı.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.