Nusaybin'de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

Nusaybin'de Şehitler Anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 5 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PYD/YPG'nin düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 12 kişi için anma töreni gerçekleştirildi. DSİ Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu ve şehitler için dualar edildi.

Vali Akkoyun'dan Açıklamalar

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu topraklarda terör başta olmak üzere huzursuzluk çıkarmak isteyen herkesle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. Akkoyun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birliğimizi bozmak için çeşitli yollar denediler, ancak tarihimizden aldığımız güçle her zaman en güzel cevabı verdik ve vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit Yakınları ve Davetliler

Anma programında, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, birlik ve beraberliğin önemine değinerek şehit olanlara rahmet diledi. Ayrıca, saldırıda babasını kaybeden gazeteci Gülay Demir, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü, bizler babalarının kanlı gömlekleriyle yaşayan kızlarız." şeklinde duygu dolu bir konuşma yaptı.

Etkinliğe; AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, şehit yakınları ile görüştü.