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Nusret-2024 Davet Tatbikatı Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir ve Karadeniz Ereğli'de deniz harekatı eğitimleriyle başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:51
Nusret-2024 Davet Tatbikatı Başladı

Nusret-2024 Davet Tatbikatı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli sularında başladı. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sorumluluğunda, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilmektedir.

Uluslararası Katılım

Toplam 22 gemi ile gerçekleştirilen tatbikata Türkiye'den 13, diğer ülkelerden ise Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 gemi katılıyor. Tatbikatın basın bilgilendirme toplantısı, İzmir'deki TCG Sancaktar gemisinde yapıldı ve NATO unsurlarının gemi komutanları da bu toplantıya iştirak etti.

Tatbikatın Önemi

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te Çanakkale Boğazı'na döktüğü mayınların savaşın seyrini değiştirdiğini vurguladı. Tatbikat, Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandı ve mayınlarla ilgili üç aşamadan oluşacak.

Gözlemci Katılımları

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarının yanı sıra ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden toplam 33 gözlemci de katılacak. Türkiye, tatbikata 940 personel ile 13 gemi, 3 uçak, 2 helikopter ve bir İHA ile destek verecek.

Mayın Karşı Tedbirleri

Karadeniz'de mayınları tespit etmek ve imha etmek amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu unsurları da tatbikatta yer alacak. Tatbikat, 26 Eylül'de Seçkin Gözlemci Günü etkinliği ile devam edecek ve 29 Eylül'de tamamlanacak.

Tatbikat süresince havadan ve denizden yapılan operasyonlarla, mayınlanan alanların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

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