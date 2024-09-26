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Nusret-2024 Davet Tatbikatı: Kuvvet Komutanları İzledi

Nusret-2024 tatbikatında deniz mayınlarının imhası için yapılan çalışmalar, kuvvet komutanlarının katılımıyla gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:26
Nusret-2024 Davet Tatbikatı: Kuvvet Komutanları İzledi

Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nın Detayları

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi açıklarında etkileyici bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Tatbikatın seçkin gözlemci günü, güçlü katılımcılarla yapıldı.

Kuvvet Komutanlarının Katılımı

Etkinlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı. Tatbikat, Türk Deniz Kuvvetlerinin mayın harbi konusundaki yetkinliğini bir kez daha gösterdi.

İleri Teknoloji ve Yerli Üretim

Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni nesil yerli ve milli mayın avlama gemilerine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

“Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından, Karadeniz'de bulunan mayınları etkisiz hale getirmek için her türlü tedbir alındı,” dedi Oramiral Tatlıoğlu.

Türkiye, yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan ve Romanya ile birlikte mayın güvenliğini sağlama hedefine odaklanıyor.

Uluslararası Katılım

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Romanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden de seçkin deniz unsurları katıldı. Ayrıca, çeşitli ülkelerden gözlemci ve görevli timler tatbikatın bir parçası olarak yer aldı.

Taktik Gelişmeler

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın'ın brifingi sonrası, Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla mayın döküşü gerçekleştirildi. Sonrasında, mayınlar Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ve Mayın Harbi Dalgıçları tarafından etkisiz hale getirildi.

Tatbikatın başarılı bir şekilde yürütülmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonel yetkinliğini gösterirken, uluslararası iş birliğinin önemini de ortaya koydu. Tatbikat, 29 Eylül'de sona erecek.

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