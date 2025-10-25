Nusret-2025 Tatbikatı'nda Savunma Sanayisi Su Altı Çözümlerini Tanıttı

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda Savunma Sanayisi Su Altı Çözümlerini Tanıttı

Saros Körfezi'nde düzenlenen Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda, su altı faaliyetlerine odaklanan savunma sanayi firmaları projelerini tanıttı. Etkinlikte NATO ve Türkiye'den deniz ve hava kuvvetleri ile sahil güvenlik birimleri ve uluslararası gözlemciler yer aldı.

Katılımcılar ve sergi alanları

Firmalar, Nara Askeri Limanı ve tarihi Nara Kalesi'nde kurulan sergi ve sunum alanlarında projelerini tatbikata katılan temsilcilere aktardı. Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, firmalardan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Yıldız'a; Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile ülke temsilcileri eşlik etti. Daha sonra toplu fotoğraf çekildi.

Firmaların tanıtımları ve yerli çözümler

Meteksan Savunma Sualtı Akustik Sistemleri Ürün Yönetim Direktörü Metin Şengül, Türk Deniz Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli çözümler ürettiklerini belirtti. Şengül, Çanakkale'deki tatbikata MİLGEM Projesi kapsamında hazırlanan milli geminin denizaltı savunma harbi sonarıyla katıldıklarını anlattı ve şöyle konuştu:

"Ayrıca denizaltı sonar süitlerinde denizaltı entegre sonar sistemleriyle yine sensör seviyesinden, algoritmasıyla, donanımıyla birlikte sağladığımız sistemlerimizle buradayız. Son olarak da su altı güvenliğinde insansız su altı araçları ve denizaltı gibi tehditleri tespit ve takip ederek, uyarıları verip karşı tedbir için geliştirdiğimiz sistemimizle de sergimizde yer alıyoruz."

STM Sabit Kanat İnsansız Sistemler Müdürü Atıl Köprücü, şirketin hem denizcilik hem de insansız hava araçları teknolojileri konusunda ileri seviyede olduğunu, bu birikimi su altı dünyasına taşıdıklarını söyledi. Köprücü'nin açıklaması:

"Ürünümüzün lansmanını geçen yıl yapmıştık. Bu sene deniz testleri faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz. 2025'in sonunda tamamen deniz testleri bitmiş bir şekilde ürünümüz artık deniz kuvvetleri envanterine geçecek seviyeye gelmiş olacak. NATO Mayın Harbi kapsamında tasarlanmış bir insansız otonom su altı aracımız var. Asıl görevi üzerinde bulunan sonar sistemleri ile deniz tabanında ya da denizde bulunan mayınların tespiti ve bunların imhasına yönelik olan bilgileri hazırlamak."

Armelsan Savunma İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Erdem Tümdağ, 2012'den bu yana su altı akustik sistemleri üzerine uzmanlaştıklarını belirtti. Tümdağ, geliştirdikleri sonar sistemleri ve tanıttıkları ürünlerle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Bunlardan bir tanesi ülkemizin kritik askeri platformlarında kullanılan Ares 2023 dalgıç tespit sonarımız. Aynı zamanda yine burada tarafımızca, mühendislerimiz ile geliştirilen Türkiye'nin ilk karina monteli yerli ve milli mayın avlama sonarı Nusrat-1915'i de yine burada tanıtıyoruz."

