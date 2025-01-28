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Nvidia: DeepSeek'in Yapay Zeka İlerlemesi İçin Çok Sayıda Çip Gerekiyor

Nvidia, DeepSeek'in yeni yapay zeka modelinin başarılı ama yüksek çip ihtiyacı olduğunu belirtti. Çip devi, bu durumun piyasalarda satış baskısına yol açtığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 00:27
Nvidia: DeepSeek'in Yapay Zeka İlerlemesi İçin Çok Sayıda Çip Gerekiyor

Nvidia: DeepSeek'in Yapay Zeka İlerlemesi İçin Çok Sayıda Çip Gerekiyor

ABD'li çip devi Nvidia, Çinli girişim DeepSeek tarafından piyasaya sürülen yeni yapay zeka modelinin "mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" olduğunu açıkladı. Ancak, bu inovatif modelin hizmetlerine olan yüksek talebin karşılanabilmesi için önemli sayıda çipe ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

Nvidia sözcüsü, bu gelişmenin, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına neden olduğunu ve Nvidia dahil birçok çip şirketinin hisselerinde büyük değer kaybına yol açtığını belirtti. Açıklamada, "DeepSeek mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" ifadesine yer verildi.

Modelde kullanılan Test Zamanı Ölçeklendirme tekniğinin "harika" bir örnek olduğunu vurgulayan sözcü, "DeepSeek'in çalışması, bu teknikle yaygın olarak kullanılabilen modellerden faydalanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir." dedi. Ancak bu ilerlemenin, önemli ölçüde NVIDIA grafik işleme birimi ve yüksek performanslı ağ gerektirdiği kaydedildi.

DeepSeek'in, Google ve OpenAI gibi rakiplerine kıyasla daha kısa sürede, daha düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya genelinde hızlıca kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Bu durum, piyasalarda satış baskısının derinleşmesine ve Nvidia'nın işlem gününü %17'ye yakın değer kaybıyla kapatmasına neden oldu.

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