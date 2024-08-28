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Nvidia Gelirini Rekor Seviyeye Taşıdı

Nvidia, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle, 30 milyar dolarlık geliriyle rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:59
Nvidia Gelirini Rekor Seviyeye Taşıdı

Nvidia Gelirinde Tarihi Artış

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolar gelir elde ederek rekor tazeledi. Gelen finansal sonuçlar, yapay zeka çiplerine olan yüksek talebin şirketin performansını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Gelir ve Kar Performansı

Şirketin 2025 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, geçen yılın aynı döneminde 13,5 milyar dolar olan gelir, bu yıl %122 artışla 30 milyar dolara ulaştı. Böylece, piyasa beklentisi olan 28,7 milyar doların da üzerinde bir performans sergilendi. Önceki çeyreğe göre geliri %15 artıran Nvidia, ayrıca net karını %168 artırarak 16,6 milyar dolar seviyesine yükseltti.

Hisse Geri Alımı ve Temettüler

Nvidia, hissedarlarına yönelik önemli adımlar attı. Şirket, 2025 mali yılının ilk yarısında 15,4 milyar dolar iade gerçekleştirdiğini açıkladı. Yönetim kurulu ise ek olarak 50 milyar dolar hisse geri alımına onay verdi.

CEO’nun Açıklamaları

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yaptığı açıklamada, "Küresel veri merkezlerinin hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka ile modernize edilmesiyle birlikte, ürünlerimize olan talep güçlü kalmaya devam ediyor," diyerek firmanın büyüme beklentilerini vurguladı.

Hisse Değeri ve Piyasa Değeri

Yılın başından itibaren Nvidia'nın hisseleri %150'den fazla değer kazanarak, piyasa değerinin de 3 trilyon doları aşmasına katkıda bulundu.

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