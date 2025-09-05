NYT: 2019'da ABD Donanması Operasyonunda Kuzey Koreli Siviller Öldü İddiası

NYT: 2019'da ABD Donanması Operasyonunda Kuzey Koreli Sivillerin Ölümü İddiası

New York Times (NYT) kaynaklı habere göre, ABD donanması tarafından 2019 yılında yürütülen gizli bir istihbarat operasyonu sırasında, Kuzey Koreli sivilleri taşıyan bir tekneye ateş açıldığı ve teknedekilerin ölümüne yol açıldığı iddia edildi.

Operasyonun ayrıntıları

Haberde, ismi açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri personelin ifadelerine dayanılarak, operasyonun Şubat 2019'da, Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Donald Trump'ın onayıyla görevlendirilen özel kuvvet birimine ait olduğu belirtildi. Görevin amacı, Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe dinleme cihazı yerleştirerek Kim Jong-un liderliğine ait haberleşmeleri kaydetmekti.

Aylar süren hazırlığın ardından, operasyonun 2019'un ilk haftalarında bir büyük nükleer denizaltı ve iki küçük denizaltıyla başlatıldığı, hedefe yaklaşan askerlerin kıyıya yüzerek çıktıkları ve oranın ıssız olduğunu düşündükleri sırada karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştıkları aktarıldı. Habere göre, askerler planlarının fark edildiği endişesiyle tekneye ateş açtı; tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah veya üniforma bulunmadığını gördü.

Operasyonun başarıyla tamamlanamadığı ve dinleme cihazının yerleştirilemediği, olayın ardından operasyonun kamuoyundan gizli tutulduğu belirtildi.

Kongre ve yasal soru işaretleri

NYT'ye göre yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetimi'nin yasayı ihlal etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Haberde kaynakların isimlerinin açıklanmadığı ve iddiaların ilgili taraflarca resmi olarak doğrulanmadığı da vurgulandı.

New York Times haberinde yer alan bu iddialar, operasyonun detayları ve hukuki boyutuna dair önemli soru işaretleri doğuruyor.