DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

NYT: 2019'da ABD Donanması Operasyonunda Kuzey Koreli Siviller Öldü İddiası

NYT'ye göre 2019'da ABD donanmasının gizli operasyonunda Kuzey Koreli sivilleri taşıyan tekneye ateş açıldı; operasyon gizli tutuldu ve Kongre bilgilendirilmediği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:28
NYT: 2019'da ABD Donanması Operasyonunda Kuzey Koreli Siviller Öldü İddiası

NYT: 2019'da ABD Donanması Operasyonunda Kuzey Koreli Sivillerin Ölümü İddiası

New York Times (NYT) kaynaklı habere göre, ABD donanması tarafından 2019 yılında yürütülen gizli bir istihbarat operasyonu sırasında, Kuzey Koreli sivilleri taşıyan bir tekneye ateş açıldığı ve teknedekilerin ölümüne yol açıldığı iddia edildi.

Operasyonun ayrıntıları

Haberde, ismi açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri personelin ifadelerine dayanılarak, operasyonun Şubat 2019'da, Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Donald Trump'ın onayıyla görevlendirilen özel kuvvet birimine ait olduğu belirtildi. Görevin amacı, Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe dinleme cihazı yerleştirerek Kim Jong-un liderliğine ait haberleşmeleri kaydetmekti.

Aylar süren hazırlığın ardından, operasyonun 2019'un ilk haftalarında bir büyük nükleer denizaltı ve iki küçük denizaltıyla başlatıldığı, hedefe yaklaşan askerlerin kıyıya yüzerek çıktıkları ve oranın ıssız olduğunu düşündükleri sırada karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştıkları aktarıldı. Habere göre, askerler planlarının fark edildiği endişesiyle tekneye ateş açtı; tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah veya üniforma bulunmadığını gördü.

Operasyonun başarıyla tamamlanamadığı ve dinleme cihazının yerleştirilemediği, olayın ardından operasyonun kamuoyundan gizli tutulduğu belirtildi.

Kongre ve yasal soru işaretleri

NYT'ye göre yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetimi'nin yasayı ihlal etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Haberde kaynakların isimlerinin açıklanmadığı ve iddiaların ilgili taraflarca resmi olarak doğrulanmadığı da vurgulandı.

New York Times haberinde yer alan bu iddialar, operasyonun detayları ve hukuki boyutuna dair önemli soru işaretleri doğuruyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire