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NYT: İsrail'in Gazze'deki Bombalama Kuralları Civillere Zarar Veriyor

New York Times, İsrail'in Gazze saldırılarında sivil kayıpların artışını 'bombalama kurallarını gevşetmesine' bağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:28
NYT: İsrail'in Gazze'deki Bombalama Kuralları Civillere Zarar Veriyor

İsrail Bombalama Kurallarını Gözden Geçiriyor

ABD'nin New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan bir makaleye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivil kayıplarının artmasının ardında, bombalama kurallarını gevşetme kararları yatıyor.

Makalede, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında sivillerin hayatını hiçe sayan askeri kurallardaki değişikliklere dair bulgular sunuluyor. 100'den fazla asker ve yetkilinin yanı sıra Gazze'deki mağdurlar ile yapılan röportajlar, İsrail'in önceki uygulamalarına kıyasla radikal bir değişim gösterdiğini ortaya koydu.

Yoğun Bombardıman ve Sivil Zayiat

Makalenin detayları, İsrail'in 7 Ekim tarihinde verdiği saldırı emrinin çağdaş savaş tarihinin en yoğun bombardımanlarından biri olduğunu vurguluyor. Orta rütbeli subaylara, düşük önemdeki hedeflere yüksek sivil maliyetle saldırma konusunda daha fazla hareket alanı tanındığı ifade ediliyor.

Bu emrin, Hamas üyelerinin yalnızca açık alanlarda değil, evde akrabaları ve komşularıyla birlikteyken de hedef alınabileceği anlamına geldiği belirtiliyor. İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, ülkesinin 7 Ekim'de 'varoluşsal tehditle karşı karşıya olduğu için' angajman kurallarındaki değişikliği yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Yapay Zeka ve Sivil Kayıplar

Beraberinde gelen sivil kayıplarındaki artışın nedenleri arasında, İsrail'in yapay zeka kullanarak derlediği bilgiler ve zamanlamayı göz ardı etmesi öne çıkıyor. Bilgisayar sistemleri geliştiren İsrail ordusu, cep telefonu sinyalleri ve uydu görüntülerinden gelen verileri otomatik olarak analiz ediyor ancak sivil yoğunluğunu göz ardı ediyor.

Yapay zeka tabanlı hedef belirleme sistemlerinin, komutanların her seferinde '100'den fazla sivili tehlikeye atacak' bir şekilde Hamas liderlerine saldırı onayı verdikleri belirtiliyor. Bu durum, çağdaş Batı orduları için olağanüstü bir eşiği aştığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gevşek Kurallar

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail'in sivillere yönelik 450 ila 900 kilogramlık bombalar kullandığı, çoğunun ise ABD yapımı olduğu kaydediliyor. Makalede, İsrail'in son zamanlarda ABD ve uluslararası toplumun baskısı sonucu sivillere yönelik angajman kurallarını 'göreceli' olarak sıkılaştırdığı, ancak kuralların hala 'çok gevşek' olduğu ifade ediliyor.

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