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  3. O bakanlıktan bomba haber geldi! Sınavsız mülakatsız 86 personel alımı başladı: O tarihi kaçırmayın!

O bakanlıktan bomba haber geldi! Sınavsız mülakatsız 86 personel alımı başladı: O tarihi kaçırmayın!

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O bakanlıktan bomba haber geldi! Sınavsız mülakatsız 86 personel alımı başladı: O tarihi kaçırmayın!
Kara kara iş arayanlara güzel haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve daha çok kadro üzerinden alım yapılacak. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…

Kurum üzerinde işe girmek isteyenlere müjde gelirken 86 personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Kültür ve Turizm Bakanlığına büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli olarak yapılacak alım için başvuru şartları açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak 

18 yaşını doldurmuş olmak 

Başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak 

Kamu haklarından yararlanabilmek 

Kasten işlenen suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak 

Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması 

Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması. 

bakanlık

BAŞVURU DETAYLARI 

Başvuruda bulunacak olan bakanlık sayfasının adresinden ya da İŞKUR üzerinden giriş yapılarak 14 Ağustos - 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinde tamamlanır.

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