O bakanlıktan bomba haber geldi! Sınavsız mülakatsız 86 personel alımı başladı: O tarihi kaçırmayın!

Kurum üzerinde işe girmek isteyenlere müjde gelirken 86 personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Kültür ve Turizm Bakanlığına büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli olarak yapılacak alım için başvuru şartları açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından yararlanabilmek

Kasten işlenen suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak

Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması

Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması.





BAŞVURU DETAYLARI

Başvuruda bulunacak olan bakanlık sayfasının adresinden ya da İŞKUR üzerinden giriş yapılarak 14 Ağustos - 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinde tamamlanır.