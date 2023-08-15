O bakanlıktan bomba haber geldi! Sınavsız mülakatsız 86 personel alımı başladı: O tarihi kaçırmayın!
Kurum üzerinde işe girmek isteyenlere müjde gelirken 86 personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Kültür ve Turizm Bakanlığına büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli olarak yapılacak alım için başvuru şartları açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
TC vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından yararlanabilmek
Kasten işlenen suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak
Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması.
BAŞVURU DETAYLARI
Başvuruda bulunacak olan bakanlık sayfasının adresinden ya da İŞKUR üzerinden giriş yapılarak 14 Ağustos - 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinde tamamlanır.