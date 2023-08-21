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  3. O bölgede sıcaklık 50 dereceyi gördü! Yüzbinlerce kişi resmen mahvoldu

O bölgede sıcaklık 50 dereceyi gördü! Yüzbinlerce kişi resmen mahvoldu

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O bölgede sıcaklık 50 dereceyi gördü! Yüzbinlerce kişi resmen mahvoldu
Suriye'nin İdlib ilindeki sıcak hava dalgası, yerinden edilen sivillerin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kamplarda 50 dereceyi aşan sıcaklık, hayatı çekilmez hale getiriyor. Kronik hastalıklar risk altında, çocuklar deri sorunlarıyla karşı karşıya. Detaylar haberimizde...

Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan acil durumunun vahameti artıyor. İdlib'deki sıcak hava dalgası, yerinden edilen sivillerin zorlu yaşamını daha da zorlaştırıyor. Kadınlar ve çocuklardan oluşan büyük bir kesim, 50 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor.

SICAKLAR ÖLÜMCÜL RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

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Bu zorlu koşullar, özellikle kronik hastalığı olanlar için ölümcül olabilecek riskleri beraberinde getiriyor. Ayrıca, çocuklarda ciddi deri hastalıklarının görülme olasılığını artırıyor. Çadırlarda yaşamak zaten zorlu bir deneyimken, aşırı sıcaklar bu zorluğu daha da katlıyor.

Siviller, su sıkıntısı yaşadıkları için çadırlarını soğutmak için ilkel yöntemlere başvuruyorlar. Özellikle bebekleri serinletmek için büyük leğenlere su doldurup kullanmaya çalışıyorlar.

Suriye Sivil Savunma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, insanların mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarını öneriyorlar. Ancak çoğu insan, yaşadıkları zorlu koşullardan dolayı dışarıda vakit geçirmek zorunda kalıyor.

Suriye'den kaçarak İdlib'e sığınanların yaşadığı Endülüs kampındaki Muhammed Damis ve diğer kamplılar, sıcaklığın insana dayanılmaz geldiğini ve çadırlarda hayatın sürdürülmesinin ne kadar zor olduğunu dile getirdiler.

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