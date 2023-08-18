O ilçede halk sandığa gitti: 'Hayır' yanıtı sonrası harekete geçildi

Muğla'nın gözde ilçesi Marmaris, belediye projeleri çerçevesinde hayata geçirilmesi düşünülen çok amaçlı salon projesi için sandık başına gitti. İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda planlanan bu projenin yapımına ilişkin referandum sonuçları açıklandı ve 'yapılmasın' sonucu öne çıktı. Halkın iradesini yansıtan bu sonuç, belediye yetkilileri tarafından hızla değerlendirildi. Marmaris Belediye Başkanı, projenin iptal edilerek bölgenin park ve yeşil alan olarak düzenlenmesi talimatını verdi. İlçenin doğal güzelliklerine verilen önem, bu kararda etkili oldu.

Marmaris ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Çok Amaçlı Salon - Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı Projesi için halk oylaması sonuçlandı. İçmeler Mahallesi'nde bulunan projenin geleceği için yapılan oylama, ilçenin kayıtlı 4 bin 823 seçmeninin katılımıyla gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi, oylamanın şeffaf ve adil bir şekilde ilerlemesi için sandıkları İçmeler Ek Hizmet Binası önüne kurdu. Sabah saat 08.30'da başlayan oy verme işlemi, ilk günün sonunda saat 17.30'da sona erdi.

16 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri boyunca süren oylama sonucunda, zabıta, halk gözlemcileri ve avukatların gözetiminde yapılan sayımda 1502 İçmeler sakininin oy kullandığı tespit edildi. Bu oylardan bin 154'ü "yapılmasın", 341'i "yapılsın" ve 7'si geçersiz oy olarak kayıtlara geçti.

Belediye Başkanı ve yetkililer, bu sonuçları dikkatle değerlendirecek ve halkın tercihine göre projenin geleceği konusunda adımlar atılması bekleniyor. Oylamanın sonuçları, ilçe halkının projeye yönelik tutumunu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan Çok Amaçlı Salon - Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı Projesi için yapılan halk oylamasının sonuçlarını açıkladı. Belediye binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, projenin geleceği için yapılan referandumun sonuçlarına ve alınan karara dair detaylar paylaşıldı.

Başkan Oktay, basın açıklamasına başlarken duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Marmaris Belediyesi olarak demokratik bir duruş sergilediklerini belirtti. Projeye dair olumlu ve olumsuz görüşlerin olması üzerine referandum yapma kararı aldıklarını ve bu süreci saygı çerçevesi içinde tamamladıklarını ifade etti. Halkın yıllardır devam eden düğün salonu ve pazaryeri talepleri doğrultusunda hazırlanan projenin geleceğini Marmaris halkına bıraktıklarını vurguladı.





Başkan Oktay, referandum sonucunda çıkan "yapılmasın" kararını dikkate alarak projeyi iptal ettiklerini açıkladı. Ayrıca, projenin yapılması planlanan alandaki 'ticari alan'ların 'park alanı'na çevrilmesi için çalışma yapılacağını belirtti. Oktay, referanduma katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, sürecin sorunsuz ve saygı çerçevesinde sonuçlandığına vurgu yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın bu açıklamasıyla birlikte, halk oylamasının sonuçlarına uygun olarak projenin iptal edildiği ve projenin yerine park ve yeşil alan düzenlemesi yapılacağı resmi olarak duyurulmuş oldu.

Marmaris Belediyesi'nin İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan Çok Amaçlı Salon - Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı Projesi referandum sonuçları, ilçe sakinleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından takdirle karşılandı. Halkın katılımıyla gerçekleşen bu demokratik sürecin sonucu, projenin geleceği üzerinde belirleyici oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan oylama sonucunda projenin iptal edildiğini açıklarken, ilçe sakinleri ve sivil toplum kuruluşları da bu kararı memnuniyetle karşıladı. Halkın katılımıyla gerçekleşen referandum sonucu, demokratik sürecin nasıl işlediğini ve toplumun projenin geleceği konusundaki tercihlerini nasıl belirlediğini gözler önüne serdi.

İçmeler mahalle sakinlerinden Avukat Melisa İşler, doğduğu ve büyüdüğü bu bölgede gerçekleştirilen demokratik bir referandumun mutluluğunu dile getirerek, belediye başkanına teşekkürlerini iletti. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, projenin iptal edilmesi konusunda referandum sonucunu beklediklerini ve bu kararın çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, belediye başkanının bu adımına teşekkür etti.

İçmeler'de yaşayan Nevcihan Eren ise katılan herkese teşekkür ederek referandumun yerinde bir oylama olduğunu vurguladı. Projede yer alan ticari alanda bulunan bir yerin park alanı olarak imara geçirilmesinin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti ve bundan sonraki projelerde de aynı hassasiyetin gösterilmesini beklediklerini dile getirdi. Bu görüşler, projenin iptal edilmesi kararının yerel halk ve ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından nasıl karşılandığını yansıtıyor.