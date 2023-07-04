O ilçenin nüfusu 1 günde 1 milyonu aştı! Duyanlar inanamadı

Çeşme'de turizmciler, rezervasyonları günler öncesinden kabul etmeye başladı ve otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşırken, ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

Ilıca Plajı binlerce kişi tarafından dolduruldu ve tatilciler güneşlenmek ve serinlemek için denize girdi. Çeşme'de oldukça rüzgarlı bir hava hâkimdi ve bazı tatilciler şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandı, bu da zaman zaman zor anlar yaşanmasına neden oldu.

DONDURMA FİYATLARI YÜKSEK





Zeynep Yıldırım, İstanbul'dan ilk kez Çeşme'ye geldiğini ve bayram tatili nedeniyle ailesiyle burada olduklarını belirtti. Alaçatı'nın özellikle çok güzel olduğunu ifade etti. Dondurma fiyatlarının yüksek olduğunu ancak İstanbul'da da benzer fiyatlarla karşılaştığını söyledi. Emre Yıldız adlı ilkokul 3. sınıf öğrencisi ise denizin tadını çıkardığını ve Eskişehir'den geldiğini belirterek denizde yüzmek ve kumda oynamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Emir Tınaz, tatilini Çeşme'de geçirdiğini ve İzmir Karşıyaka'dan geldiğini ifade etti. Halk plajı olan Çeşme'yi herkese tavsiye ettiğini ve burada birkaç gün daha kalmayı planladığını belirtti. Çeşme'nin şehir içindeki bomboşluğa kıyasla kalabalık olduğunu ve pandemi nedeniyle Çeşme'ye ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Cumali İnan ise Van'dan geldiklerini ve Çeşme'yi tercih ettiklerini söyledi. Havası ve suyunun çok güzel olduğunu belirterek tatillerinin güzel geçtiğini ve iki ay boyunca burada kalacaklarını ifade etti. Aynı zamanda uygun fiyatlı yerlerin de bulunduğunu vurguladı.