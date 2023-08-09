O ilde toplu ulaşıma zam değil indirim yapıldı

Malatya, toplu taşıma fiyatlarında yapılan olumlu değişiklikle dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkenin birçok şehrinde artan toplu taşıma ücretleri haberleri gelirken, Malatya'da tam tersi bir senaryo yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (UKOME) tarafından alınan kararla abonman fiyatlarında 50 TL'lik bir indirim gerçekleştirildi.





Son güncelleme ile 500 TL olan 120 binişlik abonman kartı, Malatyalılara 450 TL'ye sunulacak. Öğrenci kartları da unutulmadı, 300 TL'lik öğrenci kartı ise 250 TL'ye düşürüldü. Bu indirimlerle Malatya, vatandaşlarına daha uygun fiyatlarla toplu taşıma imkanı sağlamaya devam ediyor.

Yapılan güncellemeyle birlikte 8 Ağustos itibariyle tek binişlik tam kart ücreti 10 TL oldu. Öğrenciler ise 7 TL karşılığında toplu taşımayı kullanabilecekler. Aktarmalı biniş ücretleri ise tam kart sahipleri için 4 TL, öğrenciler için ise 3 TL olarak belirlendi.

Malatya'da toplu taşımada yapılan bu olumlu değişiklikler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Zam haberleri arasında nadir bir istisna olan Malatya, toplu taşımada indirim hamlesiyle örnek olmaya devam ediyor.