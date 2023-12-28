O ilde yaşanan yoğun sis nedeniyle seferler iptal edildi

Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle hava trafiği de aksadı. Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

O ilde yaşanan yoğun sis nedeniyle seferler iptal edildi
Yayın Tarihi:

Diyarbakır'da akşamüzerinden itibaren meydana gelen ve etkisi artan sis, kentteki yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde belirginleşen sis tabakası, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlanmasına sebep oldu. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düşmesi, trafikte ilerlemeyi güçleştirdi; yayalar da sisin etkisi altında zor anlar yaşadı.

diyarbakır sis

Diyarbakır Havalimanı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerek 200 metreye kadar indi. Bu durum, hava trafiğini olumsuz etkileyerek Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Sis nedeniyle seferlerin iptal edilmesiyle birlikte birçok yolcu mağdur oldu.

diyarbakır

Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisinin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, sürücüleri ve yolcuları tedbirli olmaya çağırdılar. Kentteki sisin olumsuz etkilerinin azaltılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülere, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyretmeleri, yakın mesafedeki araçları iyi gözlemlemeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Kentteki hava trafiğinin normale dönmesi ve sisin dağılması için meteorolojik koşulların yakından takip edildiği bildirildi.

Öne Çıkanlar
Asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna bilmişti! Emekli maaş zammı tahmini şok etti Asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna bilmişti! Emekli maaş zammı tahmini şok etti
Her sabah üçer beşer tane yemek isteyeceğiniz lezzet! Yumuşacık krep tarifi Her sabah üçer beşer tane yemek isteyeceğiniz lezzet! Yumuşacık krep tarifi
Asgari ücret zammına marketlerden tepki! İşte zam yapan marketler listesi Asgari ücret zammına marketlerden tepki! İşte zam yapan marketler listesi
Çok Okunanlar
Emniyette FETÖ operasyonu: 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı Emniyette FETÖ operasyonu: 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı Milli teknolojiyle güçlü darbe: Türkiye, yerli AKYA yorpidosuyla denizde fark yaratıyor Milli teknolojiyle güçlü darbe: Türkiye, yerli AKYA yorpidosuyla denizde fark yaratıyor Mardin'de korkunç cinayet: Genç kadın başından vuruldu Mardin'de korkunç cinayet: Genç kadın başından vuruldu e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek Tuna Nehri'nde gemi faciası: Mayısına çarpan gemiden 4 Türk kurtarıldı Tuna Nehri'nde gemi faciası: Mayısına çarpan gemiden 4 Türk kurtarıldı Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi