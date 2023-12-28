O ilde yaşanan yoğun sis nedeniyle seferler iptal edildi

Diyarbakır'da akşamüzerinden itibaren meydana gelen ve etkisi artan sis, kentteki yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde belirginleşen sis tabakası, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlanmasına sebep oldu. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düşmesi, trafikte ilerlemeyi güçleştirdi; yayalar da sisin etkisi altında zor anlar yaşadı.





Diyarbakır Havalimanı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerek 200 metreye kadar indi. Bu durum, hava trafiğini olumsuz etkileyerek Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Sis nedeniyle seferlerin iptal edilmesiyle birlikte birçok yolcu mağdur oldu.





Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisinin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, sürücüleri ve yolcuları tedbirli olmaya çağırdılar. Kentteki sisin olumsuz etkilerinin azaltılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülere, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyretmeleri, yakın mesafedeki araçları iyi gözlemlemeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Kentteki hava trafiğinin normale dönmesi ve sisin dağılması için meteorolojik koşulların yakından takip edildiği bildirildi.