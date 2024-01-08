O ilimizdeki ormana sadece bilim insanları girebilecek

O ormana artık sadece bilim insanları girebiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O ORMANA SADECE BİLİM İNSANLARI GİREBİLECEK

Çarşamba ilçesinde yer alan orman rejiminde toplam 127 bin 77 hektara sahip Hacıosman Ormanı bitki ve hayvan topluluğu sebebiyle Avrupa çarpında önemli bir yer tutuyor. Ormanın içinde sivri meyveli dişbudak, ova akçaağacı, doğu gürgeni, adi gürgen gibi birçok ağaç türü bulunuyor ve ağaç katını oluşturan ağaç boyları 20-40 metreye kadar uzanabiliyor. Ormanda ağaç katına ait 12 takson, çalı katına ait 30 takson, ot katına ait 68 takson yer alıyor. Ormanda ağaç türlerinin yanında birçok mantar türü, kuşlar, balıkçıl kuşlar yer alıyor ve orman doğal sit ormanı olarak koruma altında tutuluyor.





Bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken ormanla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz şu açıklamaları yaptı; 'Hacıosman ormanları 121 hektar alana sahip. Deniz seviyesinde düz bir arazi yapısında. Hacıosman Tabiat Parkı ihtiva ettiği bitki örtüsü ve hayvan topluluğu sebebiyle de Avrupa çapında önemli yer kaplıyor. Nadir ve tehlikeye maruz su basar orman özelliği taşıyor. Ormandaki ekosistemin ve doğal alanın korunabilmesi için yalnızca bilimsel amaçlı çalışmalar yapılıyor. Bu sebeple ziyaretçi girişi yasak. Alanda orman ve kumul vejetasyon da yer alıyor.'