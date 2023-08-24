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  3. O illerde güneş yerini bulutlara bırakacak! MGM duyurdu: Sağanak yağış devrede!

O illerde güneş yerini bulutlara bırakacak! MGM duyurdu: Sağanak yağış devrede!

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O illerde güneş yerini bulutlara bırakacak! MGM duyurdu: Sağanak yağış devrede!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illerde sağanak yağış olacağının altını çizdi. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de etkili olacak yağışlar hava sıcaklıklarını mevsim normallerine geriletecek.

İç Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı bulutlu hava devam ederken Samsun'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültüsü ve sağanak yağış olası tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artışı üzerine ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Edirne 38°C

İstanbul 32°C

Kırıklareli 35°C

Sakarya 31°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 35°C

Denizli 40°C

İzmir 35°C

Manisa 40°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 36°C

Antalya 32°C

Hatay 32°C

Mersin 34°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 35°C

Çankırı 36°C

Eskişehir 35°C

Konya 34°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu 32°C

Düzce 32°C

Kastamonu 33°C

Zonguldak 27°C

sağanak yağış 24 Ağustos 2023

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya 34°C

Samsun 29°C

Tokat 33°C

Trabzon 29°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum 30°C

Kars 30°C

Malatya 35°C

Van 30°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır 40°C

Gaziantep 38°C

Siirt 39°C

Şanlıurfa 39°C

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