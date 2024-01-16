O illerde sağanak yağış başlıyor: MGM uyardı

Türkiye bugün yağmurla uyandı. İstanbul'da kar beklentisi henüz gerçekleşmezken, yağmur etkisini giderek artırıyor. Diğer taraftan, güneybatı rüzgarlarının Afrika geneli ve Türkiye'ye doğru esmesi beklenirken, perşembe günü itibariyle hava sıcaklığı mevsim sıcaklıklarının üzerine çıkacak.

"YURDUN HER YERİNDE YAĞMUR VAR"

Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen bugünkü hava durumuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Salı, yurdun her yerinde yağmur yağıyor. Doğu Anadolu, Toroslar, Abant ve Bolu'da yağmura kar da eşlik ediyor. Diğer bölgelerde de yağmur var; sabah saatlerinde İzmir, Aydın, Muğla'da kuvvetli, doğuda kuvvetli. Antalya'nın ilçelerinde Orta ve Batı Karadeniz, Ege kıyıları, Güneybatı Marmara'da rüzgarlar çok kuvvetli esiyor.

İSTANBUL İLE İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR OLACAK!

İstanbul'da bugün yağmur yağıyor, 14°C, yağış ancak akşama kadar sürecek. İzmir'de öğlene kadar şiddetli yağış var, 16 derece, sadece akşam yağmur. Ankara'da yağmur var ve hava sıcaklığı 10°C, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde ise şiddetli yağışlar görülecek.

Öte yandan sosyal ağ hesabı Hava Forum'da paylaşılan harita ve notlarla perşembe günü itibariyle sıcaklıkların artacağı şu ifadelerle aktarıldı:

"Perşembeden itibaren Afrika'da esen güneybatı rüzgarlarıyla birlikte sıcak hava ülkemize ulaşacak. Cuma günü hava sıcaklığında mevsim normallerinin çok üstüne çıkacağız. Görünen o ki İstanbul 18, Ankara 15, İzmir 21, Bursa 21, Trabzon 17 dereceye ulaşacak. Hafta sonu hava yenide soğumaya başlayacak."

METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve aynı zamanda çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu dışında diğer bölgelerin sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde, Toroslar bölgesinde ve doğu Anadolu'da karla birlikte, diğer yerlerde sağanak ve yağmur şeklinde, doğu Antalya, Kaş, Finike ve Demre ilçelerinde, batı ilçelerinde ise sağanak yağış şeklinde meydana gelecek. Mersin'in, İzmir'in, Aydın'ın, Manisa'nın, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor, Çanakkale'nin güneyi, ilerleyen saatlerde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, doğu Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da sağanak yağışlar görülecek. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde sis ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yanı sıra Kuzey ve Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesi var.

GÜNEYDE SICAKLIKLAR ARTTI

Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4 ila 6 derece) artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR NEDENİYLE OLUMSUZLUKLAR YAŞANABİLİR

Yağışlar, Antalya'nın doğu ilçeleri Kaş, Finike ve Demre ile Mersin, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçeleri, zaman zaman Çanakkale'nin güneyi ve Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli ve bol yağışlar olarak görülüyor. Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya Merkez, Doğu Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden olası olumsuzluklara (dolaylı trafik sıkışıklığı, su baskını vb.) karşı dikkatli ve aynı zamanda tedbirli olunması gerekiyor.

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleriyle birlikte zaman zaman Sinop'un iç kesimlerinde üst kesimlerde olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarlar, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük. Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden (50-80 km/saat, maksimum 90 km/saat), trafikte aksamalar, çatıların kırılması, çatının patlaması, soba ve doğalgazdan zehirlenmeler, çığ şeklinde olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

HAFTALIK HAVA DURUMU



