O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

İklim krizinin etkileri hızla artarken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin dışına çıkıyor. Türkiye'nin bir yanı aşırı sıcaklardan kavrulurken, diğer yanı sağanak yağışlarla mücadele ediyor.





DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Temmuz ayının en sıcak döneminde, bazı bölgeler aşırı sıcaklardan etkilenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yaşayan vatandaşlar için dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TEDBİRLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bu bölgelerde yaşayanların özellikle dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemle vurgulandı.