O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı

EYT konusu Türkiye gündemine ikinci bir müjdeyle dönüyor. Bu kez 43 ile 52 yaş arasındaki geniş bir yaş aralığını kapsayan yeni bir EYT yasa teklifiyle birlikte emeklilik şartlarına dair detaylı bir değişiklik gündeme taşınıyor.

EYT'nin Evrimi: Üç Farklı Dönem ve Şartlar

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Türkiye'de emeklilik sistemine ilişkin üç farklı dönemin varlığına dikkat çekiyor.

1999 Öncesi Emeklilik Şartları: 8 Eylül 1999'dan önce, yaş haddi kaldırıldı. Bu dönemde, erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl süre ve 5.000 ile 5.975 gün arasında değişen prim günleri gerekliliği bulunuyor.

1999-2008 Arası Emeklilik Şartları: 9 Eylül 1999'dan itibaren yaş haddi belirlendi. Erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş olarak belirlenen bu dönemde prim günleri 7.000 güne yükseltildi.

2008 Sonrası Emeklilik Şartları: 1 Mayıs 2008'den sonrası için kadınlar 58'den 65 yaşa, erkekler ise 60'tan 65 yaşa kadar, toplamda 7.200 gün prim ödemişse emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Yeni EYT Teklifi ve Yenilikçi Kademeli Emeklilik Şartları

Meclis'e sunulan yeni EYT yasa teklifi, emeklilik şartlarında kademeli bir değişiklik öneriyor.

2000 Sonrası İlk Kez Sigorta Başlangıcı Olanlar İçin Teklif: 2000 sonrasında işe başlayanlar için hazırlanan teklif, prim günlerini 6.250 günden başlayarak kademeli olarak 7.000 güne çıkarmayı ve yaş sınırlarını 43'ten başlayarak 50 ve 52 yaşa kadar uzatmayı amaçlıyor.

Yılmaz, yeni teklifin gelecekteki etkilerinin belirsiz olduğunu ve kabul edilip edilmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, 2000 sonrasında ilk kez sigorta başlangıcı olanlar için öne sürülen yaş sınırlarının adil olup olmadığı noktasında eleştirilerde bulundu. Kadınların ortalama ömrünün 80, erkeklerinkinin ise 75 olduğunu hatırlatan Yılmaz, mevcut yasalara göre kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında emekli olabildiğini ifade etti ve bu durumun prim ödeme süresinin 20 yıl olduğu bir sistemde adil olup olmadığını sorguladı.