O köyde artık kimse elektrik faturası ödemeyecek

Düzce ilinde, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi, bir köyde hayata geçirildi ve 11 hane artık elektrik faturası ödemiyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce ilinde yürüttüğü pek çok çalışma ile orman köylülerine destek oluyor. Bitkisel ve hayvansal üretimden, ısı yalıtımına, mikro kredilerden ormancılık mekanizasyona kadar çeşitli alanlarda projeler gerçekleştiriliyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan Güneş Enerjisi Sistemi projesinin orman köylülerine önemli avantajlar sağlayacağını belirtiyor. Şentürk, bu proje ile orman köylülerinin kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda ülke ekonomisine ve çevre koruma çalışmalarına katkıda bulunacaklarını ifade ediyor.





Düzce ilinde 2023 yılında başlatılan projede, 1 köydeki 11 aileye, şebekeye bağlı Güneş Enerjisi Sistemi için 770 bin lira kredi sağlandı. Bu kredilerden 154 bin lirası hibe olarak verildi. Bu sayede orman köylüleri, elektrik faturası ödeme zorunluluğundan kurtulacak ve ürettikleri elektriğin tüketimden fazla olan kısmının ücretini alacaklar. Bu durum, orman köylerinde sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik ederken, köylülere ek gelir sağlama imkanı da sunacak.

Bölge Müdürü Şentürk, ORKÖY kapsamında 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirterek, projenin başarısının diğer bölgelerde de uygulanmasına öncülük edeceğini ifade ediyor. Bu sayede, orman köylerinde yaşayan vatandaşlar sadece enerji maliyetlerinden tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre dostu bir enerji üretimine katkı sağlayacaklar.