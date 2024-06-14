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O tarihten önce yenilemeyen hapı yuttu! Milyonlarca kişiye acil duyuruldu

Eski ehliyetlerin son kullanma tarihi açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, sürücüler için önemli bir uyarı yaptı. Eski tarz ehliyetlerin süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor. 2016 yılından önce alınan ehliyetlerin son kullanma tarihi de 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yenilenmemiş olan eski sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 07:53
O tarihten önce yenilemeyen hapı yuttu! Milyonlarca kişiye acil duyuruldu

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar Alo 199'u arayabilir veya e-Devlet ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alıp gerekli belgeleri teslim edebilir. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, aşırı yük nedeniyle olası şikayetlerin önüne geçmek için son aylarda başvuru yapılmaması yönünde uyarıda bulundu. Bu nedenle erken başvuru yapmanızı öneririz.

Sürücü belgesi yenileme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Randevu: Ehliyetinizi yenilemek için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden (veya ilgili bir kurumdan) randevu almanız gerekiyor. Alo 199, e-Devlet aranarak veya acentenin online rezervasyon sistemi üzerinden rezervasyon yaptırılabilmektedir.

Gerekli belgelerin hazırlanması: Ehliyet yenileme için genel olarak aşağıdaki belgeler gereklidir;

Eski ehliyetlerin son kullanma tarihi açıklandı

Kimlik kartı veya pasaport

Eski sürücü belgesi (varsa)

Biyometrik fotoğraf

Ehliyet yenileme ücretinin ödendiğini gösterir makbuz ya da belge (varsa).

Başvuru: Randevunuz geldiğinde, belirlenen saatte Nüfus ve Vatandaşlık Dairesine giderek başvurunuzu yapmalısınız. Başvurunuzun bir parçası olarak gerekli belgeleri gönderin.

Gerekli işlemlerin tamamlanması: Başvuru sonrasında gerekli işlemler (biyometrik bilgilerin toplanması, bilgilerin güncellenmesi vb.) gerçekleştirilecek ve yeni ehliyet hazırlanacaktır.

Yeni ehliyet verilmesi: İşlem tamamlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde yeni ehliyet oluşturulacak ve verilecektir. Teslimat genellikle Nüfus ve Vatandaşlık Dairesi tarafından veya belirli bir adrese posta yoluyla gerçekleştirilir. Aşağıdaki adımları takip ederek sürücü belgenizi yenileyebilirsiniz. Ancak işleme prosedürleri ülkeye ve kuruma göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce her kurumun resmi internet sitesinden ve müşteri hizmetlerinden bilgi almak önemlidir.

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