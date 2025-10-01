OAB 2025-2026 Denizbank Sezonu'nu yarın Tatjana Masurenko ile açıyor

OAB 2025-2026 Denizbank Konserleri Sezonu yarın açılıyor

Orkestra Akademik Başkent (OAB), Sevda-Cenap And Müzik Vakfının desteğiyle 2025-2026 Denizbank Konserleri Sezonu'nu yarın açacak. Sevda-Cenap And Müzik Vakfından yapılan açıklamaya göre açılış konseri saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Açılış konseri ve solist

Konserde orkestra şef Orhun Orhon yönetiminde sahne alacak. Açılışın solisti, uluslararası başarıları ve ödüllü kayıtlarıyla tanınan viyola sanatçısı Tatjana Masurenko olacak. Programda ayrıca tarihi viola d'amore çalgısı da müzikseverlerle buluşacak. Biletler Biletinial internet sitesi ve konser salonundan temin edilebilecek.

Yeni sezon programı

OAB, yeni sezonda 13 konser ve bir gitar yarışması final dinletisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Programda Türkiye'de ilk kez seslendirilecek 5 eser ile birlikte İlhan Usmanbaş ve Grammy ödüllü besteci Erberk Eryılmaz'ın yapıtları da yer alıyor.

Topluluk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu (DÇK) ile işbirliklerini sürdürecek. Bu kapsamda OAB, CSO ve ünlü kontrtenor Bruno de Sa ile aynı sahneyi paylaşacak; DÇK ile Faure'nin Requiem eserini seslendirecek. Sezonda ayrıca Arvo Part'in eserleri de müzikseverlerle buluşacak.