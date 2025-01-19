OAPEC Genel Sekreteri'nden Libya Petrolüne Övgü: Avrupa'da Arzu Edilen Bir Kaynak

OAPEC Genel Sekreteri Cemal İsa el-Lugani, Libya'nın petrolünün Avrupa rafinerilerinde büyük bir talep gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:18
OAPEC Genel Sekreteri'nden Libya Petrolüne Övgü: Avrupa'da Arzu Edilen Bir Kaynak

Libya Petrolünün Avrupa'daki Önemi

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Genel Sekreteri Cemal İsa el-Lugani, Libya'nın OAPEC açısından sahip olduğu özel statüyü vurguladı. Libya'nın petrolünün Avrupa rafinerilerinde büyük bir talep gördüğünü belirtti.

OAPEC ve Libya'nın Rolü

Başkent Trablus’ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesinde (LEES) basın açıklaması yapan Lugani, Libya'nın OAPEC'e bağlı tüm şirketlerde önemli hisselere sahip olduğunu söyledi. "Libya devleti, OAPEC örgütü açısından özel bir statüye sahip. Çünkü Libya, bu Örgüt'ün kurucu ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve faaliyetlerinde etkin bir rol oynuyor," ifadelerini kullandı.

Libya Petrolüne Yönelik Talep

Libya petrolü hakkında konuşan Lugani, "Libya petrolünün olumlu yönlerini biliyorsunuz. Avrupa rafinerilerinde kesinlikle çok arzu ediliyor," diye belirtti. Bu durum, Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda ne kadar önemli bir aktör olduğunu ortaya koyuyor.

Gelecek Vizyonu

Lugani, Libya'daki enerji sektörünün gelecekte başarılı projelere sahip olacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, Libya'nın yenilenebilir enerji kaynakları konusunda projeleri ve stratejik planları olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı