OAS Genel Sekreteri Almagro, Maduro'nun Tutuklanması İçin UCM'ye Başvuracak

OAS Genel Sekreteri Almagro'dan Maduro Açıklaması

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başvurusu yapacağını duyurdu.

Protestolar ve Sorumluluk İddiaları

Almagro, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen OAS Daimi Konseyi'nin özel oturumunda yapmış olduğu konuşmada, Venezuela'daki protestolar sırasında ölenlerin sorumlusunun Maduro’nun yönetimi olduğunu vurguladı.

2014 yılından bu yana Venezuela'da insanlığa karşı suçlar işlendiğini savunan Almagro, "Adalet zamanı geldi ve onun tutuklanması için UCM'ye başvuracağız. Üye devletler de dilekçeyle bu sürece katılabilir. Maduro dahil birçok yetkiliden hesap sorulacak," şeklinde konuştu.

Katliam İddiası

Almagro, "Maduro, bir katliam ilan etmişti ve bunu yerine getiriyor. Bunu söylediğinde şok olmuştum ve şu anda olanlar karşısında daha fazla şok oldum," ifadelerini kullandı.

Venezuela'da Seçim Gerginlikleri

Venezuela, 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimleriyle ilgili olarak, Nicolas Maduro'nun %51,20 oy oranıyla 3. kez başkan seçildiği duyuruldu. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu belirtti. Seçim sonrası düzenlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda, biri asker 17 kişi yaşamını yitirdi.