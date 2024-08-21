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Obama, Harris'e Destek Verdi; Trump'ı 'Tehlikeli' Olarak Nitelendirildi

Barack Obama, Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklerken, Donald Trump'ı tehlikeli olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:35
Obama, Harris'e Destek Verdi; Trump'ı 'Tehlikeli' Olarak Nitelendirildi

Obama, Harris için Yeni Bir Sayfa Açtı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokratların adayı Kamala Harris'i "ABD için yeni bir sayfa" şeklinde değerlendirirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı ise "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Chicago'daki Kongrede Destek Konuşması

ABD basınındaki haberlere göre Obama, Chicago’da düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Harris'e desteğini belirtti. "ABD, Başkan Kamala Harris ile yeni bir sayfa açmaya hazır" ifadelerini kullanan Obama, Harris'in Amerikalıların sorunlarına odaklanacağına dikkat çekti.

Tim Walz ile İşbirliği Vurgusu

Obama, Harris'in seçim kampanyasında yardımcısı olarak aday gösterdiği Minnesota Valisi Tim Walz'ın "olağanüstü bir partner olduğunu" da belirtmeyi ihmal etmedi. Tüm dünyanın ABD'yi, kasım ayında yapılacak seçimlerde "altından kalkıp kalkamayacağını" görmek için takip ettiğini vurgulayan Obama, yarışın kafa kafaya geçeceğine dair sinyaller verdi.

Trump'a Yönelik Eleştiriler

Eski Başkan Obama, Harris'in rakibi Donald Trump hakkında "tehlikeli" ifadesini kullanarak sert eleştirilerde bulundu. "Gerçek şu ki, Donald Trump iktidarı kendi amaçları için kullanacağı bir araçtan başka bir şey olarak görmüyor" diyen Obama, Trump'ın orta sınıfın sırtından büyük vergi indirimleri sağlamaya çalıştığını savundu.

Seçmenlere Çağrı

Seçmenlere, "Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden ele geçirme girişimini reddetmeleri gerektiğini" belirten Obama, "Bu filmi daha önce de gördük ve hepimiz sonuçlarının genellikle daha kötü olduğunu biliyoruz" diyerek uyardı.

Michelle Obama'nın Mesajı

Kongrede konuşma yapan Michelle Obama da, 2008 başkanlık kampanyasının sloganlarından birine atıfta bulunarak Harris için "Umut geri dönüyor" ifadesini kullandı. Harris'in başkanlık için "hazır olduğunu" vurgulayan Michelle Obama, Trump'ın döneminin farklı etnik grupları korkuyla ayırdığını dile getirdi.

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