Obeziteden Kurtulan Şiraz, Yeni Yuva Arıyor

Şiraz’ın Pilates Serüveni ve Yeni Yuva Arayışı

Obezite ile mücadele eden ve pilates sayesinde 6 kilo veren kedi Şiraz, Gülendam Dikkatli’nin vefatından sonra yeni bir yuva arıyor. 2,5 aylıkken sahiplenilen Şiraz, zamanla kilo alarak 10 kiloya yaklaştı ve veteriner tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Sahibinin Vefatı ve Kliniğe Geçiş Süreci

Dikkatli, 4 yaşındaki kedisini veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi ettirmeye başladı. Veteriner hekim Bahri Terzi ve fizyoterapist Yağmur Denli gözetiminde yapılan çalışmalar sonucunda, Şiraz piliates, koşu bandı ve yüzme ile 5 ayda 6 kilo verdi. Ancak, sahibinin temmuz başında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetmesinin ardından, torunu Beyza Dikkatli'nin alerjisi sebebiyle Şiraz, 2 aydır veteriner kliniğinde hayatına devam etmekte.

Şiraz’ın Ünlü Pilates Serüveni

Fizyoterapisti Yağmur Denli, Şiraz’ın havuzda yüzme ve pilates yapma konusundaki huysuzluğuyla ünlü olduğunu dile getirerek, "Şiraz, kilo problemi ile geldi. Biraz tembel olduğu için kısırlaştırmayla birlikte metabolizması da yavaşladı. Ancak, altı ay gibi bir sürede teşhis konuldu ve tedavi sürecine başlandı. Şiraz, özellikle diyetisyenlerin sosyal medya hesaplarında sık sık gündeme geldi" diye belirtti.

Yeni Bir Yuva için Arayış

Denli, Şiraz’ın sahiplendirilmesi süreci hakkında, "Uzun süre emek verdik ve sahipleri Şiraz'la iletişimi koparmadı. Şiraz'ı sağlıklı bir şekilde bakabilecek, eski kilosuna dönmesini engelleyecek bir yuva bulursak sahiplendireceğiz. Ankara içinde bir yuva arıyoruz" dedi.

Şiraz'ın sağlığına kavuşması ve başarılı değişimi, hem kedinin hem de sahibinin hayatının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.