Obruk Barajı Gölü'nde Mistikal Görüntüler: Havadan Sis Manzaraları

Obruk Barajı Gölü'nde Sıra Dışı Manzara

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan Obruk Barajı Gölü, bu sabah havadan görüntülendi. Dronla çekilen görüntülerde, gölün üzerinde beliren sis bulutları, mistik bir atmosfer yarattı.

Obruk Barajı, Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilmiş olup, hidroelektrik santrali ile bölgeye elektrik sağlarken, çevresindeki köylere de tarımsal üretim için önemli bir su kaynağı sunuyor.

Şehir merkezine sadece 45 kilometre mesafedeki bu doğal güzellik, her mevsim farklı bir estetik sunuyor. Çam ormanları ile çevrelenmiş gölde, yeşil ve mavi tonlarının buluşması, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Obruk Barajı Gölü, yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahiptir ve bu hacim, sis bulutlarıyla birleşerek görsel şölen oluşturuyor.