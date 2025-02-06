Ocak 2025 Rekor Kırdı: En Sıcak Ocak Ayı

Ocak 2025, En Sıcak Ocak Ayı Olarak Kayıtlara Geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın en sıcak ocak olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Bu duruma, gezegeni serinleten La Nina hava olayının varlığına rağmen ulaşıldı. Copernicus'tan yapılan açıklamada, Ocak 2025 boyunca ortalama sıcaklığın 13,23 derece olarak kaydedildiği belirtildi.

Sanayi Öncesi Dönemin Üzerinde Sıcaklık

Bu sıcaklık kaydı, 1850-1900 yıllarındaki sanayi öncesi dönem ortalaması olan 1,75 derece fazlasıdır. Böylece, geçen yıl 13,14 derece olarak ölçülen Ocak 2024'ün rekoru kırıldı.

Avrupa'daki Sıcaklık Değişimleri

Avrupa karasal ortalama sıcaklığı ise Ocak 2025 için 1,80 derece olarak kaydedildi. Bu da, geçen ay Avrupa tarihinde 2020'den sonra yaşanan en sıcak ikinci ocak olduğunu gösteriyor.

La Nina'nın Soğutucu Etkisi

Açıklamada, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess şu ifadeleri kullandı: "Ocak 2025, tropikal Pasifik bölgesinde La Nina koşullarının gelişmesine ve küresel sıcaklıklar üzerindeki geçici soğuma etkisine rağmen, son iki yılda gözlemlenen rekor sıcaklıkların devam ettiği bir başka şaşırtıcı ay."

Dünya, 2024'te tüm zamanların en sıcak yılı deneyimledi ve ortalama sıcaklık artışı ilk kez 1,5 dereceyi aştı.