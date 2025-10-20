Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Ocak 2026 Memur Maaş Zammında İlk Veriler Açıklandı

2025'in son çeyreğine girilirken milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, Ocak 2026'da maaşlara yansıyacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyon verileri, 2026 Ocak zammı için ilk hesaplamaların yapılmasını sağladı.

İlk Üç Aylık Veriler ve Süreç

Kamu görevlileri ve memur emeklileri yıllık zamları Ocak ve Temmuz aylarında alıyor. Bu zam, hükümet ve sendikalar arasında imzalanan Toplu Sözleşme zammı ile geçmiş 6 aylık enflasyondan doğan farkın birleşimiyle belirleniyor. Ocak 2026 için geri kalan Ekim, Kasım ve Aralık verileri nihai oranı belirleyecek.

Enflasyon Verileri ve Enflasyon Farkı

TÜİK verilerine göre 2025 ikinci yarısının ilk üç ayında enflasyon şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Bu üç aylık kümülatif enflasyon oranı %7,5 olarak kayıtlara geçti. Hesaplamalara göre, bu döneme ilişkin 3 aylık enflasyon farkı %2,38 olarak kesinleşti; bu fark, kalan üç ayda enflasyon sıfır çıksa bile Ocak zammına eklenecek "şimdiden kazanılmış" tutarı ifade ediyor.

Zam Senaryoları

Memurların alacağı %11'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı için iki temel senaryo öne çıkıyor:

Senaryo — Yıl sonu %29 enflasyon: TCMB tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun %29 olması halinde 6 aylık enflasyon farkı %5,3 olacak; toplam zam oranı %16,88 seviyesine yükselecek.

Senaryo — Yıl sonu %30 enflasyon: Enflasyonun yılı %30 bandında kapatması durumunda 6 aylık enflasyon farkı %6,11 olarak hesaplanıyor; bu durumda toplam artış %17,79 olacak.

2026 Fazla Mesai Ücretleri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre fazla mesai ücretleri de artacak. Genel fazla mesai ücreti 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa yükselecek (yüzde 29,3 artış). Bakanlık özel kalem müdürlükleri personeli ve makam şoförleri için saatlik ücret 13 lira 60 kuruştan 17 lira 60 kuruşa çıkarılacak. Kurul başkanı, genel müdür ve vali gibi üst düzey yöneticilerle çalışan personel de saat başına 17 lira 60 kuruş alacak. KYK yurtlarında görev yapan personel için saatlik ücret 16 lira 55 kuruş, mesleki ve teknik okullarda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli için ise 28 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Zam Ne Zaman Kesinleşecek?

Ocak 2026 memur maaş zammının net rakamı, Ekim, Kasım ve özellikle Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında belirlenmiş olacak. 3 Ocak 2026 tarihinde Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin kesin zam oranı netleşecek.