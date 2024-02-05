Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Yılın ilk verilerine göre enflasyon yüzdesi 6,7 oldu

Ocak ayının enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. TÜFE ocakta yüzde 6,70 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 64,86 seviyesine ulaştı. Enflasyon, aylık bazda son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ocak ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,14 oranında yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 44,20 seviyesine çıktı.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ NEYDİ?

Ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 yükseleceğini öngören ekonomistler, AA Finans anketine katıldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon tahminlerinin ortalaması, yıllık enflasyonun yüzde 65,07 olacağını gösteriyordu.

MERKEZ BANKASI'NDAN MAAŞ ZAMLARINA YÖNELİK TAHMİN

Aralık ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), asgari ücret ve diğer ücret ayarlamalarının etkisiyle Ocak ayında aylık enflasyonun artacağını, Şubat ayından itibaren ise yavaşlayacağını ve yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğiliminin düşük kalacağını tahmin ettiğini açıkladı.