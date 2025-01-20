Ocak Ayı SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ocak ayı için toplam 1 milyar 189 milyon lira SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:43
Ocak Ayı SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Ocak Ayı SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ocak ayı için toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Çocukların İhtiyaçlarına Özel Önem

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini vurgulayarak, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini aktardı. SED ile ailelerin yanında ve sosyal çevresinde çocuklara destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Geleceğin Teminatı: Eğitim ve Sosyal Destek

Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikle aile şefkati ve sıcaklığı ile büyümelerine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

SED Farkları Şubat Ayında Hesaplarda

SED ile çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi için çeşitli sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, ocak ayındaki memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme ile SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde, ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacağı bildirildi.

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