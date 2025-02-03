DOLAR
35,93 -0,2%
EURO
36,77 1,27%
ALTIN
3.218,95 0,2%
BITCOIN
3.388.156,36 3,6%

Ocak'ta Enflasyon Rakamları: Tüketici ve Üretici Fiyatları Artışta

Ocakta TÜFE %5,03, Yİ-ÜFE %3,06 arttı. Yıllık enflasyon ise Tüketici Fiyatlarında %42,12 oldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:15
Ocak'ta Enflasyon Rakamları: Tüketici ve Üretici Fiyatları Artışta

Ocak Ayında Enflasyon Artışları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında %5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %3,06 artış gösterdi. Bu verilerle birlikte, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %42,12, yurt içi üretici fiyatlarında ise %27,2 seviyesine ulaştı.

TÜİK Verileri Üzerine Detaylı Analiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında 12 aylık ortalamalara bakıldığında, tüketici fiyatları %56,35, yurt içi üretici fiyatları %39,5 oranında bir artış kaydetti. Ocak ayı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde Temmuz 2023'ten bu yana en düşük yıllık enflasyon oranını sundu. Temmuz ayında yıllık enflasyon %47,83 olarak belirlenmişti.

Ekonomistler Ne Bekliyor?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, Ocak ayında TÜFE'nin %4,29 artacağını öngörmüştü. Bu tahminler doğrultusunda yıllık enflasyonun %41,11'e gerilemesi bekleniyordu.

Aylık ve Yıllık Değişimler

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarını incelediğimizde, Ocak ayı için aşağıdaki veriler dikkat çekiyor:

  • Aylık Değişim: TÜFE %5,03, Yİ-ÜFE %3,06
  • Yıllık Değişim: TÜFE %42,12, Yİ-ÜFE %27,2

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin fiyat artışlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekerken, ekonomistlerin beklentileri ve TÜİK'ten gelen verilerin birlikte analiz edilmesi önem arz ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'te Bombalı Saldırı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Artvin'de Karla Kapanan Yolda Hasta Tahta Kızakla Taşındı
3
Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli Ücretine Açıklama: 2030'a Kadar Ücretli Olacak
4
Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
5
Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yeni Tarife Uyarısı
6
Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
7
MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor