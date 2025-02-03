Ocak'ta Enflasyon Rakamları: Tüketici ve Üretici Fiyatları Artışta

Ocak Ayında Enflasyon Artışları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında %5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %3,06 artış gösterdi. Bu verilerle birlikte, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %42,12, yurt içi üretici fiyatlarında ise %27,2 seviyesine ulaştı.

TÜİK Verileri Üzerine Detaylı Analiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında 12 aylık ortalamalara bakıldığında, tüketici fiyatları %56,35, yurt içi üretici fiyatları %39,5 oranında bir artış kaydetti. Ocak ayı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde Temmuz 2023'ten bu yana en düşük yıllık enflasyon oranını sundu. Temmuz ayında yıllık enflasyon %47,83 olarak belirlenmişti.

Ekonomistler Ne Bekliyor?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, Ocak ayında TÜFE'nin %4,29 artacağını öngörmüştü. Bu tahminler doğrultusunda yıllık enflasyonun %41,11'e gerilemesi bekleniyordu.

Aylık ve Yıllık Değişimler

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarını incelediğimizde, Ocak ayı için aşağıdaki veriler dikkat çekiyor:

Aylık Değişim: TÜFE %5,03 , Yİ-ÜFE %3,06

, Yıllık Değişim: TÜFE %42,12, Yİ-ÜFE %27,2

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin fiyat artışlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekerken, ekonomistlerin beklentileri ve TÜİK'ten gelen verilerin birlikte analiz edilmesi önem arz ediyor.