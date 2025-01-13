Ocean Viking Gemisi, Akdeniz'de 101 Düzensiz Göçmeni Kurtardı

Fransa Merkezli STK'dan Önemli Kurtarma Operasyonu

Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sos Mediterranee'ye ait Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 101 düzensiz göçmeni kurtardı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gemi geçen hafta Akdeniz'in Libya arama kurtarma bölgesindeki bir ahşap tekneden bu göçmenleri kurtardı ve İtalyan makamlarının güvenli liman olarak tahsis ettiği Taranto'ya ulaştırdı.

Düzensiz Göçmenler Hakkında Bilgiler

Kurtarılan göçmenler arasında 29 kadın ve 23 refakatsiz çocuk yer alıyor. Bu göçmenlerin Somali, Suriye, Eritre, Mısır, Filistin, Irak ve Etiyopya kökenli olduğu belirtildi.

İtalya'daki Düzensiz Göç Durumu

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından 13 Ocak'a kadar olan sürede ülkeye deniz yoluyla gelen göçmen sayısı 376 olarak kaydedildi. Aynı dönemde geçen yıl gelen düzensiz göçmen sayısı ise 749 idi. 2023 yılı boyunca İtalya'ya deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 157,651 olurken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 66,617’ye düştü.

Hükümetin Düzensiz Göç Önlemleri

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Ekim 2022'den bu yana düzensiz göçmen gelişimini önlemek için çeşitli yasal düzenlemeler ve ikili anlaşmalar yaptı. Bu adımlar, STK gemilerinin kurtarma operasyonlarını zorlaştırdı.

Orta Akdeniz'deki Düzensiz Göç Sorunu

Orta Akdeniz güzergahı, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında son yıllarda yoğun hareketlilik gösteren kritik bir alan haline geldi. Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve yardım talep eden düzensiz göçmenleri, Avrupa menşeli STK'lar kurtarıyor. Ancak, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesi nedeniyle STK'ler, kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte zorluk yaşıyor.

Her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaşanan teknelerin alabora olması, aşırı yüklenme ve diğer nedenlerle hayatını kaybediyor. Akdeniz'deki bu trajik durum, düzensiz göç sorununu daha da derinleştiriyor.